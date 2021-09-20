Челябинский суд отправил Виктора Чернобровина под домашний арест по делу о взятке

Ранее начальник регионального отделения ПФР находился в СИЗО

Сегодня, 20 сентября, Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения начальнику регионального отделения ПФР Виктору Чернобровину. Он отправлен под домашний арест до 20 ноября. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«На изменении меры пресечения настаивал адвокат обвиняемого Владислав Шершиков. Несмотря на доводы следствия, суд согласился с позицией защиты», — рассказали в пресс-службе суда.

Виктор Чернобровин будет под домашним арестом до 20 ноября.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о получении крупных взяток сотрудниками ПФР от частной охранной организации «Аквилон». Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.



Региональное отделение партии «Единая Россия» в пятницу, 23 июля, выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.