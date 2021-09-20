Сегодня, 20 сентября, Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения начальнику регионального отделения ПФР Виктору Чернобровину. Он отправлен под домашний арест до 20 ноября. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.
«На изменении меры пресечения настаивал адвокат обвиняемого Владислав Шершиков. Несмотря на доводы следствия, суд согласился с позицией защиты», — рассказали в пресс-службе суда.
Виктор Чернобровин будет под домашним арестом до 20 ноября.
Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о получении крупных взяток сотрудниками ПФР от частной охранной организации «Аквилон». Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца.
22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.
Региональное отделение партии «Единая Россия» в пятницу, 23 июля, выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.
Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.