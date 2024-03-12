Челябинский суд отправил в СИЗО водителя после гибели 20‑летнего парня в ДТП

Обвиняемый был пьян

Центральный районный суд избрал меру пресечения 58‑летнему водителю Geely, устроившему пьяную смертельную аварию на улице Черкасской в Челябинске. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в прокуратуре региона.

ДТП случилось вечером 10 марта. Столкнулись автомобили ВАЗ‑2115 под управлением 20‑летнего парня и Geely, за рулем которого находился обвиняемый в состоянии опьянения. Нарушитель двигался со скоростью не менее 100 км/ч, не остановился на красный сигнал светофора и выехал на пересечение проезжих частей.

Студент за рулем отечественного авто скончался на месте.

«Суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца, до 11 мая», — уточнили в региональной прокуратуре.