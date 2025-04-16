Челябинский суд отправил в СИЗО рецидивиста, напавшего с ножом на мальчика

Заседание проходило в закрытом от СМИ режиме

Сегодня, 16 апреля, Металлургический районный суд избрал меру пресечения 36-летнему Антону Анисимову. Его обвиняют в покушении на убийство 11-летнего школьника, передает журналист ИА «Первое областное».

14 апреля, по версии следствия, обвиняемый напал с ножом на незнакомого мальчика во дворе дома на улице Дегтярева в Челябинске.

Окровавленного ребенка в кустах нашел прохожий — 35-летний Андрей Напалков. Он поднял мальчика, вывел к подъезду и вызвал скорую помощь. Мужчина находился с ребенком до прибытия медиков.

Полиция задержала обвиняемого быстро — уже через 20 минут после сообщения о происшествии. Анисимов подрабатывает грузчиком, проживает в гостинице, детей нет.

Поскольку дело касается несовершеннолетнего, на заседание журналистов не пустили.

«Суд постановил назначить Анисимову меру пресечения на время следствия — заключение под стражу на два месяца, до 14 июня», — огласил решение судья.

Напомним, накануне мы побывали во дворе, где произошло нападение, поговорили со спасителем и соседями семьи мальчика. Андрея Напалкова наградят по решению главы СК РФ Александра Бастрыкина.