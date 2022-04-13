Челябинский суд отправил в СИЗО полицейского из Миасса по делу о даче взятки

По предварительным данным, Александр Фофанов пытался подкупить следователя

Сегодня, 13 апреля, Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя отправил в СИЗО заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Миасса Александра Фофанова. Его обвиняют в даче взятки. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения избрана до 11 июня 2022 года», — прокомментировали в суде.

По данным источника Первого областного информагентства в правоохранительных органах, Фофанов предложил следователю взятку в размере 400 тысяч за прекращение одного уголовного дела. Следователь сообщил об этом начальству. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Дача взятки»).

В СУ СКР по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что комментарии о происшествии будут позже. В региональном полицейском главке от комментариев воздержались.