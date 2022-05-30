Челябинский суд отправил в СИЗО экс-следователя по обвинению в гибели мужчины в драке

Дмитрий Зыков вину не признает

В Челябинске в понедельник, 30 мая, идет суд по делу 25-летнего бывшего следователя по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области Дмитрия Зыкова. Его подозревают в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Из зала суда корреспондент Первого областного информационного агентства передает подробности резонансного дела.

Напомним, накануне стало известно, что в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту драки, в результате которой погиб 31-летний копейчанин Владимир Горбунов.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая, на улице Кирова. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее. В результате драки один из участников скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.

Первым суд рассмотрел дело Дмитрия Зыкова. 26-летний челябинец занимал пост следователя по особо важным делам Следственного управления СКР по Челябинской области. Не женат, детей не имеет. По версии адвоката подсудимого, Дмитрий спасал от гибели мужчину, которого участник драки пытался задушить.

Адвокат Дмитрия Зыкова Иван Верченко поделился с нашим корреспондентом медиахолдинга «Первый областной» некоторыми подробностями произошедшего.

«Дима и Кирилл были трезвые, проезжали мимо на такси. Увидели, как на земле лежит молодой человек, сверху на нем сидит другой и душит. Они остановили такси. Дима подошел к молодым людям. Еще группа людей, которые не вмешивались. Дмитрий подбежал прекратить драку. Молодой человек продолжал душить. Дмитрий попытался убрать, схватил его за туловище...», — успел рассказать адвокат Дмитрия Зыкова Иван Верченко.



Корреспонденту Первого областного информагентства удалось удалось пообщаться и с адвокатом стороны потерпевших. Он рассказал, что погибший Владимир вышел из клуба вместе с другом, который на улице повздорил с пьяной компанией.

«Друг дрался с оппонентом один на один. Володя был рядом, в потасовке не участвовал. Подъехали два следователя, чтобы драку разнять, и Владимир попал под раздачу. Дело передано для расследования в Центральный аппарат СК РФ», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» адвокат потерпевшего.

В зал заседания пустили родственников и друзей погибшего и журналистов. Но по ходатайству следователя заседание проходило в закрытом режиме, хотя сторона защиты настаивала на обратном.

«Адвокаты просят оставить журналистов в зале заседания, поскольку подозреваемый отрицает вину и готов озвучить позицию публично», — передает корреспондент ИА «Первое областное» Анастасия Посохова.

Судья принимает решение провести заседание в закрытом режиме. Через полтора часа он зачитал решение об избрании меры пресечения Дмитрию Зыкову. 25-летнего бывшего следователя по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области отправили до 28 июля в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В эти минуты идет закрытое заседание по второму экс-следователю СК СО по Ленинскому району Кириллу Зубкову.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.



Анастасия Посохова,

Тогжан Мусабаева