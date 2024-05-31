Челябинский суд отправил в СИЗО экс‑директора ЮУ КЖСИ

Ранее Владимира Атаманченко освобождали от уголовной ответственности

Сегодня, 31 мая, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения бывшему директору ЮУ КЖСИ Владимиру Атаманченко. Его обвиняют в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, экс-директор присвоил 34 миллиона рублей, принадлежащих компании.

«Обвиняемого заключили в СИЗО на срок два месяца, до 30 июля», — рассказали в суде.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что, по версии следствия, в ноябре 2019 года Владимир Атаманченко, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, дал указание директору подконтрольного строительно-монтажного управления выдать ему 10 миллионов рублей под 7,5% годовых. В установленный срок ни деньги, ни проценты директор не вернул, что привело к ущербу на сумму 13,4 миллиона рублей, а также существенному нарушению прав и законных интересов организации.

9 апреля уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») прекращено на основании статьи 76.2 УК РФ ( «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа»).