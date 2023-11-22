Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца директора национального парка «Таганай» Эльвину Новоселову. Ее обвиняют в даче взятки заместителю директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексею Яковлеву, сообщили в пресс-службе суда.
До 2021 года Яковлев был руководителем национального парка, его задержали накануне по обвинению в получении взятки (статья 290 УК РФ).
По версии следствия, Новоселова передала экс-директору более миллиона рублей в обмен на свое назначение на место руководителя и повышение премий для сотрудников.
«Фигуранты дела отправлены под стражу на два месяца, до 10 января»,— сообщили в суде.