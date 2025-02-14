Челябинский суд отправил в СИЗО директора МУП «Коммет»

Сергея Кочнева обвиняют в мошенничестве

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения руководителю МУП «Коммет» Сергею Кочневу, сообщил ИА «Первое областное» источник в силовых структурах.

По ходатайству следователя Кочнева отправили в СИЗО на два месяца, до 12 апреля.

12 февраля сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали директора МУП «Коммет» и его заместителя.

По информации следствия, они заключали фиктивные контракты с «друзьями-предпринимателями» на обслуживание имущества, которое на самом деле не принадлежало их организации. В действительности это имущество находилось в долгосрочной аренде у крупной ресурсоснабжающей компании и никакие работы не осуществлялись.

После подписания актов выполненных работ деньги возвращались обратно заказчику. В период с декабря 2023 по февраль 2025 года мошенники «заработали» свыше 2,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).