Челябинский суд отправил в СИЗО депутата из Трехгорного по делу о мошенничестве с госконтрактами

По версии следствия, Кумар Айткалиев похитил не менее 54 миллионов рублей у Министерства торговли и промышленности

Сегодня, 20 октября, Центральный районный суд по ходатайству следователя отправил в СИЗО депутата городского собрания Трехгорного, генерального директора ЗАО «Уралспецмонтаж» Кумара Айткалиева.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, об этом ходатайствовали и следователь, и адвокат. Сам политик, кстати, ничего не имел против присутствия журналистов на заседании.

«Мне нечего скрывать от общественности», — заявил Айткалиев.

Однако СМИ все же удалили из зала суда, поскольку расследование находится на начальном этапе и широкая огласка может существенно ему помешать. Перед тем, как заседание закрыли, бизнесмен сообщил, что ему 57 лет, он вдовец и содержит своих престарелых родителей.

По данным следствия, в период 2016–2020 гг. обвиняемый предоставил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. Ущерб бюджету Министертсва торговли и промышленности составил более 54 млн рублей.

В отношении Кумара Айткалиева возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Речь идет о контрактах на выполнение строительно-монтажных работ ЗАО «Уралспецмонтаж».

Заказчиками фирмы Айткалиева в разное время были «Приборостроительный завод», ПО «Маяк», научно-производственное объединение «Элерон».

Кумар Айткалиев является депутатом городского собрания Трехгорного. В прошлом году он задекларировал доходы в сумме более 16 миллионов рублей.

Суд постановил отправить политика под стражу до 18 декабря. Суд согласился с позицией следователя о том, что Айткалиев может скрыться или оказывать давление на свидетелей.