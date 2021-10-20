Сегодня, 20 октября, Центральный районный суд по ходатайству следователя отправил в СИЗО депутата городского собрания Трехгорного, генерального директора ЗАО «Уралспецмонтаж» Кумара Айткалиева.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме, об этом ходатайствовали и следователь, и адвокат. Сам политик, кстати, ничего не имел против присутствия журналистов на заседании.
«Мне нечего скрывать от общественности», — заявил Айткалиев.
Однако СМИ все же удалили из зала суда, поскольку расследование находится на начальном этапе и широкая огласка может существенно ему помешать. Перед тем, как заседание закрыли, бизнесмен сообщил, что ему 57 лет, он вдовец и содержит своих престарелых родителей.
По данным следствия, в период 2016–2020 гг. обвиняемый предоставил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. Ущерб бюджету Министертсва торговли и промышленности составил более 54 млн рублей.
В отношении Кумара Айткалиева возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Речь идет о контрактах на выполнение строительно-монтажных работ ЗАО «Уралспецмонтаж».
Заказчиками фирмы Айткалиева в разное время были «Приборостроительный завод», ПО «Маяк», научно-производственное объединение «Элерон».
Кумар Айткалиев является депутатом городского собрания Трехгорного. В прошлом году он задекларировал доходы в сумме более 16 миллионов рублей.
Суд постановил отправить политика под стражу до 18 декабря. Суд согласился с позицией следователя о том, что Айткалиев может скрыться или оказывать давление на свидетелей.