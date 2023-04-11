Челябинский суд отправил в СИЗО четвертого фигуранта дела об убийстве школьника

Нажмиддин Имомов признал вину частично

Сегодня, 11 апреля, в Центральном районном суде избрали меру пресечения 33-летнему Нажмиддину Имомову — четвертому фигурантудела об убийстве 17-летнего школьника.

У обвиняемого на иждивении трое детей — двоим по 10 лет, младшему 8 месяцев

Вину он признал частично, сообщил, что в драке участвовал, но намерения убивать не имел и группой лиц не действовал

«Суд постановил заключить Имомову под стражу на 2 месяца, до 10 июня», — зачитал постановление судья.

Ранее Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения еще троим фигурантам этого резонансного дела: Шахрону Мирову и братьям Зоиру и Тоиру Джалиловым. Все они также были отправлены в СИЗО.