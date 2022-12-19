Челябинский суд отправил в СИЗО блогера Альфреда Джавадова

Экс-участник «Дома-2» устраивал разборки в ресторанах и магазинах города

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Сегодня, 19 декабря, Центральный районный суд Челябинска избрали меру пресечения 25-летнему блогеру Альфреду Джавадову. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ) и мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ), передает корреспондент Первого областного информагентства.

Блогер и бывший участник скандального телешоу «Дом-2» Альфред Джавадов стал страшным сном челябинских рестораторов и менеджеров магазинов. Темпераментный мужчина приходил в городские заведения, уличая каждое в продаже некачественных продуктов и блюд, и регулярно ссорился с работниками кухни и посетителями. Один из «рейдов» блогера закончился серьезной потасовкой с хозяином ресторана «Гриль Хаус» Сергеем Малетиным. Пострадавший предоставил видео, на кадрах которого разъяренный Джавадов на глазах троих детей стреляет из газового пистолета в лицо Сергею Малетину. Ресторатор обратился в полицию, однако уголовное дело возбудили не сразу.

Сегодня на заседании Джавадов попросил суд удалить журналистов из зала на время заседания.

«Не надо ничего снимать и фотографировать. Я все делал правильно, в рамках закона. Если в эти заведения ходил, значит, не все в порядке там было», — считает подследственный.

Адвокат поддержала подзащитного и судья Елена Чернова попросила СМИ удалиться.

На оглашение решения суда пришли родители Альфреда Джавадова.

«Ты все правильно делал», — произнесла мать обвиняемого.

Давать комментарии СМИ и она, и отец блолгера отказались.

«С учетом того, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ, по месту регистрации в Сатке не проживает, официально не трудоустроен, источника дохода не имеет, обвиняется в совершении тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 17 февраля», — зачитывает решение судья.

Альфред Джавадов внимательно слушает вердикт и выкрикивает:

— А у меня слово есть! Мы в рамках закона все делаем, мы пехотинцы Путина и ничего не боимся.

Конвоиры вывели обвиняемого из зала, он крикнул родителям:

— Все будет хорошо, не волнуйтесь! Позвоните старшему брату.

Помимо статьи о хулиганстве, эксцентричному блогеру вменяют и мошенничество. По версии следствия, 19 ноября в ресторане быстрого питания Subway в ТРК «Космос» под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции, Джавадов похитил 30 тысяч рублей.

Альфред Джавадов родился в Сатке. Принадлежности к чеченскому народу, чем он бравирует в своих видео, он не имеет.

Ход и расследование уголовного дела лично контролирует начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

