Челябинский суд отправил в колонию строгого режима сбытчиков синтетических наркотиков

Виновные сами изготавливали вещества

Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд вынес приговор двоим 37-летним жителям региона. Они признаны виновными в незаконном сбыте и производстве наркотиков и незаконном хранении оружия (статьи 228.1 УК РФ и 222 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что мужчины в период с января по сентябрь 2020 года произвели почти 3 кг синтетических наркотиков. Часть из них они успели разместить по тайникам-закладкам в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области.

«Оставшуюся часть виновные хранили с целью сбыта на территории садового участка в СНТ „Чайка-2“ в Сосновском районе, а часть расфасовали в 222 свертка с целью незаконного сбыта. В сентябре 2020 года они задержаны сотрудниками полиции, а все ранее указанные наркотические средства, в том числе помещенные в тайники, а также реагенты, прекурсоры, посуда и оборудование, использовавшееся для незаконного производства наркотических средств, были изъяты», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, один из осужденных незаконно хранил огнестрельное ружье «Сайга-МК» и боеприпасы к нему.

Суд назначил первому виновному наказание в виде 21 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 20 лет лишения свободы. Каждый должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по региону.