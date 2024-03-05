Челябинский суд отправил в колонию мужчину, зарезавшего таксу

Виновный ранее судим

Мировой судья вынес приговор жителю Челябинска, зарезавшего таксу на улице, сообщили сегодня, 5 марта, в пресс-службе региональной прокуратуры.

ЧП случилось в ноябре прошлого года. Собака гавкнула на проходившего мимо мужчину, который громко кричал, и тот начал высказывать свое недовольство хозяину животного. Вероятно, мужчины повздорили, и сначала подозреваемый ушел, но потом вернулся с ножом и вонзил его в собаку. Животное сразу же отвезли в ветклинику, где ему сделали операцию. Однако она не помогла, и на следующий день собака скончалась. В отношении челябинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Ранее виновный был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 111 УК РФ), судимость не погашена.

«Суд с учетом рецидива назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в областной прокуратуре.