Челябинский суд отправил в колонию двоих магнитогорцев, организовавших незаконную миграцию

Ранее за прикрытие деятельности виновных был осужден полицейский

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского райсуда Магнитогорска. Двое местных жителей признаны виновными в организации незаконной миграции. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Магнитогорцы за деньги фиктивно ставили на учет иностранных граждан, а также помогали заключить браки для получения вида на жительство в России.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки») и части 2 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Магнитогорский суд назначил им наказания в колонии общего режима. Первому — на срок 3 года и 6 месяцев, соучастнику — 3 года лишения свободы.

«Ранее за неприятие мер административного характера и получение взятки осужден полицейский на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 290 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года», — сообщили в региональном УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.