Челябинский суд отправил пятерых мужчин в колонию за производство крупной партии наркотиков

Лабораторию виновные оборудовали в поселке Каштак

Челябинский областной суд вынес приговор пятерым жителям Южного Урала. Они признаны виновными в производстве и попытке сбыта 22 кг наркотиков (часть 5 статьи 228.1 УК РФ и часть 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Все пятеро осужденных были задержаны в ноябре 2020 года. Лабораторию для синтеза наркотиков сотрудники УФСБ обнаружили в производственных помещениях в поселке Каштак.

«Суд приговорил их к лишению свободы от 7 до 13 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники УФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Вещества задержанные продавали через интернет-магазин.