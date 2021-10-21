Челябинский суд отправил мужчину в колонию строгого режима за производство мефедрона на дому

Южноуралец изготовил 26 кг вещества в квартире

Сегодня, 21 октября, Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 26-летнего жителя Миасса. Он признан виновным в незаконном производстве и попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в марте 2021 года подсудимый оборудовал в миасской квартире лабораторию по производству наркотиков по указке неустановленного лица. Через мессенджер он получал инструкции по изготовлению вещества и сварил 26 килограммов мефедрона. После этого подсудимый загрузил три килограмма наркотика и повез в лес, чтобы сделать закладку. Там его задержали сотрудники регионального УФСБ.

В отношении южноуральца были возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере»), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

«Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тысяч рублей», — рассказали в суде.

Приговор может быть обжалован.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинске двоих мужчин отправили в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотиков.

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