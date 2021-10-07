Челябинский суд отправил коммерсанта под домашний арест по делу о даче взятки сотруднику РЖД

Второго фигуранта отправили под стражу

Сегодня, 7 октября, челябинский суд отправил под домашний арест регионального представителя ООО «ГидроСпецПром». Его обвиняют в даче взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2020 по 2021 год передал взятку сотруднику Южно-Уральской дирекции по капитальному строительству филиала АО «РЖД» в размере не менее 700 тысяч рублей за беспрепятственное принятие выполненных работ по договору субподряда.

В отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 декабря», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также сегодня под стражу отправили и обвиняемого в получении взятки — сотрудника РЖД. Он заключен в СИЗО до 6 декабря.