Челябинский суд отправил депутата Вячеслава Ершова в СИЗО по делу о взятке

Обвиняемый признал вину

Сегодня, 5 марта, Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО депутата Совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова по делу о даче взятки.

Следователь СК ходатайствовал именно о заключении обвиняемого под стражу, настаивая на тяжести преступления и возможностях Ершова оказать давление на свидетелей. Также следователь сразу ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме и попросил удалить из зала журналистов.

Перед этим адвокат обвиняемого Евгений Горошко ходатайствовал приобщить к материалам дела сведения о заслугах подзащитного, его дипломы о высшем образовании, копии документов о присвоении званий доцента и доктора экономических наук. Также адвокаты подготовили загранпаспорт Вячеслава Ершова.

«В материалах дела есть сведения, составляющие тайну следствия и медицинскую тайну. Прошу сделать заседание закрытым», — ходатайствовал следователь.



Такое решение поддержали и адвокат депутата, и сам обвиняемый. Зал покинули журналисты, фотокорреспонденты и маленькая хрупкая женщина — мать Ершова. Ей 74 года, и она, по сведениям защитника, нуждается в лечении.





Через час судья готов был озвучить решение.

«В суд так и не было предоставлено доказательств наличия заболеваний у обвиняемого, которые могли бы препятствовать его нахождению в СИЗО. Суд постановил избрать Вячеславу Ершову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заключил судья.



Сам Ершов выглядел подавленно и растерянно. Как только его привели под конвоем в зал суда, он поговорил с адвокатом. Защитник пытался успокоить обвиняемого, настаивая на том, что ничего страшного не произошло, а для борьбы необходимо собраться.

«Да, постановление мне понятно», — сказал Ершов.

Адвокаты намерены обжаловать меру пресечения.

«Вину мой подзащитный признал. Речь идет о даче взятки в значительном размере (в пределах 50 тысяч рублей). Меру будем обжаловать. Ершов готов сотрудничать со следствием, поэтому домашний арест был бы приемлемой мерой. Ищем, кто будет ухаживать за мамой. Есть родственники, племянница», — сообщил Первому областному информагентству адвокат Евгений Горошко.



Вячеслава Ершова задержали в момент передачи взятки сотруднику госучреждения. По нашим данным, речь идет о представителе ГУ лесами Челябинской области. В обмен Ершов планировал получить разрешительную документацию на строительство в лесной зоне.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)»).

У Вячеслава Ершова нет детей на иждивении, он является депутатом Курчатовского района и директором общественного фонда Челябинской области.

Как сообщало ИА «Первое областное», в 2021 году Вячеслав Ершов добровольно сложил полномочия депутата ЗСО. В феврале 2022 года на отчетно-выборной конференции Курчатовского райотделения «Единой России» его на посту секретаря местной ячейки ЕР сменил глава района Сергей Антипов. Таким образом, на сегодня у Ершова осталась лишь одна должность члена местного исполкома партии.

