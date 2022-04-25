Челябинский суд отменил смягчение наказания автоугонщику Роману Килиевичу

Осужденный должен потерпевшим почти 7 млн рублей

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил решение Калининского суда о смягчении наказания Роману Килиевичу, осужденному на 11 лет за угоны дорогих авто. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в прокуратуре региона.

Ранее Калининский райсуд Челябинска заменил осужденному на 11 лет Килиевичу неотбытую часть наказания в виде 3 лет 1 месяца и 12 дней лишения свободы на исправительные работы.

«На момент рассмотрения ходатайства исковые обязательства перед потерпевшими в размере около 6,7 млн рублей были исполнены осужденным только на 4 тысячи рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, Роман Килиевич ходатайствует о смягчении наказания не в первый раз.

Напомним, осужденный Роман Килиевич действовал в составе организованной преступной группировки — вместе с Андреем Курдюковым и Евгением Постниковым. Им инкриминировали девять эпизодов угонов автомобилей организованной группой (пункты «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ), а также по три эпизода подделки идентификационных номеров кузовов и двигателей (часть 2 статьи 326 УК РФ) и изготовления фальшивых документов на машину (часть 2 статьи 327 УК РФ) — всего 15 преступлений.

Осужденные использовали дорогое оборудование для вскрытия машин премиум-класса. При задержании у ОПГ обнаружили пять элитных авто.