Челябинский суд отменил приговор обвиняемому в халатности при взрыве в ковидной больнице

Прокурор посчитал наказание слишком мягким

Сегодня, 6 июня, Челябинский областной суд в апелляции отменил приговор заместителю главного врача по административно-хозяйственным вопросам ГКБ № 2 Виктору Вяткину по делу о взрыве в ковидной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

«Сторона защиты, обжалуя приговор, просила о его отмене и оправдании Виктора Вяткина либо о его освобождении от уголовной ответственности ввиду совершения преступления в силу крайней необходимости. В апелляционном представлении прокурор просил отменить приговор по причине чрезмерной мягкости наказания», — рассказали в пресс-службе.

Приговор Центрального райсуда отменен, дело возвращено прокурору.

Напомним, Виктора Вяткина признали виновным в халатности и приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать административные должности сроком на два года.