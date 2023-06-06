Сегодня, 6 июня, Челябинский областной суд в апелляции отменил приговор заместителю главного врача по административно-хозяйственным вопросам ГКБ № 2 Виктору Вяткину по делу о взрыве в ковидной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
«Сторона защиты, обжалуя приговор, просила о его отмене и оправдании Виктора Вяткина либо о его освобождении от уголовной ответственности ввиду совершения преступления в силу крайней необходимости. В апелляционном представлении прокурор просил отменить приговор по причине чрезмерной мягкости наказания», — рассказали в пресс-службе.
Приговор Центрального райсуда отменен, дело возвращено прокурору.
Напомним, Виктора Вяткина признали виновным в халатности и приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать административные должности сроком на два года.Взрыв кислородной станции произошел в первой половине дня 31 октября позапрошлого года в ГКБ № 2. К этому времени в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным в момент взрыва медики проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.
Техник по обслуживанию кислородных баллонов в ГКБ № 2 рассказал об утечке кислорода из криоцилиндра.
Представитель Уральского управления Ростехнадзора рассказал, что кислородная станция была оборудована без учета технических регламентов, а клапаны на газовых баллонах должны были выводиться на улицу, однако остались в помещении.
Виктор Вяткин отрицал вину и просил оправдать его.