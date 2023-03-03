Челябинский суд отменил приговор настоятелю храма по делу о смертельном ДТП

Решение отменили в связи с примирением сторон

Челябинский областной суд в апелляции отменил приговор настоятелю храма Апостолов Петра и Павла Александру Забелину, который, находясь за рулем «Лады», сбил 85-летнюю женщину. Информацию о решении суда сообщил источник Первого областного информагентства, знакомый с делом.

«Стороны примирились еще на стадии первого процесса, однако Коркинский суд все равно вынес обвинительный вердикт», — рассказал источник.

Приговором первой инстанции настоятелю назначили 1,5 года условно с лишением прав на 1,5 года.

Решение отменено, вступило в законную силу.

Напомним, авария произошла в начале сентября прошлого года. Водитель «Лады-Ларгус» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.

