Челябинский суд отменил приговор Евгению Пашкову

Экс-заместитель Евгения Тефтелева был осужден на восемь лет

Сегодня, 6 сентября, Челябинский областной суд отменил ранее вынесенный Центральным райсудом приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Установлены существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона. Дело отправлено на новое разбирательство в первую инстанцию», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, 21 апреля Центральный районный суд Челябинска вынес Пашкову приговор. Он был признан виновным в получении взяток от бизнесмена и депутата Сергея Селещука. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получили взятку в размере 1,3 миллиона рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом.

В отношении экс-начальника УКСа было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Во время следствия Пашкову несколько раз меняли меру пресечения.

Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Теперь дело пересмотрят.

28 октября Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему мэру города Евгению Тефтелеву. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

