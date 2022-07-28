Челябинский суд отменил приговор экс‑заместителю главы Чесменского района по делу о взятке

Константина Гнипу отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Челябинский областной суд в апелляции отменил приговор бывшему заместителю главы Чесменского района Константину Гнипе. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

В мае прошлого года Чесменский райсуд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение 590 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за получение двух контрактов на строительно-ремонтные работы.

«По двум эпизодам получения взяток — пункт „в“ части 5 статьи 290 УК РФ и часть 2 статьи 290 УК РФ — приговор отменен и направлен на новое рассмотрение в первую инстанцию. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена», — рассказали в суде.

По эпизоду получения в качестве взятки телевизора стоимостью 26 тысяч рублей и ремонта за счет дарителя двух своих иномарок приговор остался без изменения — 1,5 года в колонии общего режима.