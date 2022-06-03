Челябинский суд отменил приговор экс‑заместителю главврача ОКБ № 3 по делу о взятках

Алексей Неверов остается под запретом определенных действий

Челябинский областной суд отменил приговор бывшему заместителю главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексею Неверову. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (часть 6 статьи 290, часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 290, часть 1 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 3 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор Центрального районного суда отменен. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — рассказала консультант Ольга Бегишева.

Напомним, ранее Неверову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 года со штрафом в размере 4,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года.

В 2017—2019 годах заместитель главврача по хозяйственной части Алексей Неверов и главный инженер областной больницы Антон Губанов, по версии следствия, получили взятки от представителей коммерческих организаций на сумму более 5,7 миллиона рублей за заключение контракта на поставку лифта, который не соответствовал требованиям контракта. Губанову вынесли приговор в октябре 2021 года, ему назначили 3,5 года колонии строгого режима и штраф в размере шести миллионов рублей.