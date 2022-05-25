Челябинский суд отменил приговор экс‑начальнику колонии по делу о взятках от заключенных

Из-за нарушений материалы снова рассмотрят в Копейском горсуде

Челябинский областной суд в апелляции отменил приговор бывшему начальнику исправительной колонии № 15 Владимиру Ульянову, сообщает пресс-служба суда.

«Дело отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию из-за многочисленных нарушений», — рассказали в суде.

Напомним, преступления были совершены в 2018–2019 годах. Как установило следствие, в этот период офицер ФСИН получил от четырех заключенных более 100 тысяч рублей за возможность пользоваться телефонами и послабления в режиме содержания. Еще более четверти миллиона начальник ИК-15 взял с других осужденных, позволив им пользоваться мобильными телефонами и беспрепятственно ходить по территории колонии (и то и другое запрещено законом). Эти деньги Владимир Ульянов потратил на покупку материальных ценностей для собственного учреждения.

Преступления выявлены оперативниками регионального УФСБ.

Копейский городской суд назначил Ульянову наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет и штрафом в 400 тысяч. Кроме того, он не имеет права поступать на госслужбу в течение 2 лет и 8 месяцев.