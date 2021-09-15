Челябинский суд отменил арест имущества отца Ивана Белавкина

В собственности родственника замминистра строительства региона два авто и земельный участок

Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционную жалобу об аресте подавал адвокат заместителя министра строительства области.

«Виктор Белавкин может пользоваться двумя автомобилями „Тойота“ и земельным участком в Сосновском районе. По ходатайству следователя разрешен арест на квартиру Ивана Белавкина, расположенную по улице Энгельса в Челябинске. Кроме того, наложен арест на все счета и денежные средства обвиняемого», — рассказали в суде.

Напомним, по версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации». Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение дела. В отношении Ивана Белавкина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).



29 июля Центральный райсуд продлил Белавкину арест.