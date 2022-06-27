Челябинский суд освободил мужчину от уголовной ответственности за убийство 14‑летней девочки, совершенное 20 лет назад

Мама погибшей школьницы намерена добиваться наказания

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения решение Карталинского городского суда и прекратил уголовное дело 56-летнего Сергея Ершова, который в апреле 2002 года убил 14-летнюю Александру Бересневич. Об этом Первому областному информагентству сообщила мама погибшей школьницы Ольга Гончарик.

Мы рассказывали историю трагической гибели юной школьницы. Саша Бересневич возвращалась домой с дискотеки в селе Анненском и стала жертвой нападения местного выпивохи Сергея Ершова. Тело девочки с 66 ножевыми ранениями и перерезанным горлом нашли на рассвете. Только спустя 19 лет в отношении злодея возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ), но потом дело переквалифицировали на 1-ю часть — обычное убийство. И Ершова освободили от ответственности в связи с истечением срока давности преступления.

«Конечно, мы сразу обратились с апелляцией в Челябинский областной суд. Заседание прошло очень быстро, меня там и слушать не стали. Уже заранее оставили решение в силе, и все. Я ходатайствовала о возбуждении дел об убийстве с особой жестокостью, прокурор со мной был из Карталов. Ходатайство поддержал. Но это так формально. Обязательно буду добиваться наказания, но чуть позже. У меня в связи с последними событиями здоровье снова пошатнулось, в больнице лежала. Не смогу оставить все так, как есть. Это же ненормально. 14 лет ребенку было, девочке бедной. А он гулял дальше и жил», — поделилась Ольга Гончарик.

Женщина также рассказала, что Ершову сейчас грозит новое уголовное преследование за издевательство над сожительницей. Подтвердить эту информацию нам пока не удалось.

В картотеке дел Челябинского областного суда по делу об убийстве Саши Бересневич сказано:

«Судебный акт оставлен без изменения».