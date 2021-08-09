Челябинский суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО

Главу регионального ПФР обвинили в получении крупной взятки

Сегодня, 9 августа, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Владислава Шершикова на арест его подзащитного Виктора Чернобровина и оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Напомним, Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил руководителя регионального отделения Пенсионного фонда Виктора Чернобровина в СИЗО на два месяца по обвинению в получении взятки в 26,7 миллиона рублей от директора охранной организации «Аквилон». По версии следствия, Чернобровин брал взятки вместе с сотрудниками ПФР Александром Ореховым и Рудольфом Зайцевым.В отношении Виктора Чернобровина было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Его задержали 22 июля и увезли на допрос прямо из больницы

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.



Региональное отделение партии «Единая Россия» выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Виктора Чернобровина и оставил без изменения решение первой инстанции.

«Адвокат и обвиняемый настаивали на отмене постановления районного суда. Сегодня в судебном заседании сторона защиты, делая акцент на неудовлетворительное состояние здоровья Чернобровина, а также на то, что скрываться от следствия он не собирается, просила заменить избранную меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест или залог в размере до 7,5 млн рублей. Постановление вступило в законную силу»,— сообщили в пресс-службе суда.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.