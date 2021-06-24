Сегодня, 24 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, оставил решение без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Адвокат обжаловал постановление районного суда о заключении чиновника под стражу и просил назначить Ивану Белавкину меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
«Челябинский областной суд оставил решение без изменения. Иван Белавкин остается под стражей до 3 августа», — рассказали в пресс-службе суда.
По версии следствия, за период с декабря 2020 года по март 2021 года первый заместитель министра получил взятку в размере 1 175 000 рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского муниципального района Челябинской области.