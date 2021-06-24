Челябинский суд оставил в СИЗО замминистра строительства по делу о взятке

Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения

Сегодня, 24 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, оставил решение без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат обжаловал постановление районного суда о заключении чиновника под стражу и просил назначить Ивану Белавкину меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

«Челябинский областной суд оставил решение без изменения. Иван Белавкин остается под стражей до 3 августа», — рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, за период с декабря 2020 года по март 2021 года первый заместитель министра получил взятку в размере 1 175 000 рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского муниципального района Челябинской области.

