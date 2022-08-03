Челябинский суд оставил в СИЗО замминистра Ивана Белавкина по делу о взятке

Первый замминистра строительства, по версии следствия, получил более миллиона рублей от коммерческой организации

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление первой инстанции о продлении меры пресечения первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Ивана Белавкина иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — рассказали в пресс-службе.

Суд оставил решение Центрального райсуда без изменения.

Напомним, по данным следствия, подсудимый Белавкин в течение 2020 — начала 2021 г. получил взятку в размере более миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации.

В ходе расследования преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») было установлено, что Иван Белавкин приобрел недвижимость и земельные участки на сумму более 8,3 млн рублей. Денежные средства на приобретение этих объектов не были отражены в ежегодных справках о доходах и расходах. Информацию об этом следователи отправили в прокуратуру.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.



Позже Центральный районный суд Челябинска признал законными обыски в квартирах Белавкина.