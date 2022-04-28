Сегодня, 28 апреля, Центральный районный суд продлил меру пресечения депутату совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Прокурор поддержал ходатайство следственного органа о необходимости продления ареста, в свою очередь сторона защиты настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста », — сообщили в прокуратуре.
Напомним, 5 марта Центральный районный суд заключил под стражу Вячеслава Ершова. Его задержали в момент передачи взятки сотруднику госучреждения. По нашим данным, речь идет о представителе ГУ лесами Челябинской области. В обмен Ершов планировал получить разрешительную документацию на строительство в лесной зоне. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в значительном размере»).
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