Челябинский суд оставил в СИЗО Владимира Ческидова, 14 лет удерживавшего в плену девушку

Мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу

Сегодня, 13 февраля, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление Центрального районного суда о продлении срока под стражей для обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве Владимира Ческидова, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе обслуда.

Обвиняемый находился на видеосвязи в челябинском СИЗО во время заседания. Ранее он прошел судебно-психиатрическую экспертизу в Москве. Ее результаты пока не разглашаются.

«Постановление о заключении под стражу до 30 марта оставлено без изменений», — прокомментировали в суде.

Напомним, 37-летний Владимир Ческидов летом был госпитализирован в психоневрологический стационар, и только благодаря этому обстоятельству девушка, находившаяся у него в неволе 14 лет, смогла сбежать. Его обвиняют в похищении, изнасилованиях девушки и убийстве еще одной жительницы Челябинска. Мать Ческидова жила в том же доме все эти годы — с сыном и его невольницами.

Ранее Первое областное информагентство побывало возле злополучного дома, где на протяжении 14 лет, по версии следствия, Ческидов удерживал Екатерину. Дом находится в поселке Смолино в Челябинске. Соседи даже не имели представления о том, что происходит за стенами жуткой хибары, а позже стало известно, что мать отрицала свою причастность к преступлению.

Также следователи установили причастность мужчины к совершению убийства женщины в 2011 году. По версии правоохранителей, он расчленил тело, а останки закопал в погребе дома.



Региональный омбудсмен Юлия Сударенко сегодня призвала СМИ не искать контактов с жертвой, поскольку ей необходимо еще пройти через предварительное следствие и суд. Сейчас принимаются все меры, чтобы девушка чувствовала себя в безопасности и имела возможность восстановиться.

Владимира Ческидова на время следствия отправили в СИЗО.