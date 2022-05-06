Челябинский суд оставил в СИЗО полицейского из Миасса по делу о даче взятки

Александр Фофанов останется под стражей до 11 июня

Челябинский областной суд рассмотрел жалобу адвоката на решение первой инстанции о заключении под стражу заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Миасса Александра Фофанова. Об этом сегодня, 6 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе облсуда.

«Адвокат обжаловал решение Центрального районного суда и просил изменить меру пресечения на домашний арест. Жалоба отклонена, решение первой инстанции осталось в силе», — рассказали в суде.

По данным источника Первого областного информагентства в правоохранительных органах, Фофанов предложил следователю взятку в размере 400 тысяч за прекращение одного уголовного дела. Следователь сообщил об этом начальству. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Дача взятки»).