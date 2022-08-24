Челябинский суд оставил в СИЗО майора полиции по делу о взятке

По версии следствия, полицейский получил около 300 тысяч рублей от наркодилеров

Сегодня, 24 августа, Челябинский областной суд в апелляции оставил в СИЗО замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков профильного управления ГУ МВД Артема Дубровина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат майора ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест.

«Постановление Тракторозаводского районного суда от 29 июля оставлено без изменений», — сообщили в областном суде.

Как ранее сообщал наш сайт, по версии следствия, полицейский получил несколько взяток на общую сумму около 300 тысяч рублей от причастных к наркоторговле лиц. Взамен офицер не привлекал их к уголовной ответственности. В отношении Дубровина было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).