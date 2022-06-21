Челябинский суд оставил в СИЗО двух экс‑следователей по делу о смертельной драке

Адвокаты Дмитрия Зыкова настаивают, что подзащитный непричастен к гибели потерпевшего

Сегодня, 21 июня, Челябинский областной суд в апелляции рассмотрел постановление Центрального районного суда о мере пресечения бывшим следователям — Кириллу Зубкову и Дмитрию Зыкову. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Сегодня здесь собрались близкие погибшего в драке 31-летнего копейчанина Владимира Гончарова. Заседание по делу бывшего следователя СК СО по Ленинскому району Кирилла Зубкова сделали закрытым. Итог — постановление первой инстанции оставили без изменения, Зубков останется в СИЗО до 28 июля.

Живым и эмоциональным оказался процесс второго фигуранта дела. Защита Дмитрия Зыкова строится на том, что молодой следователь вмешался в конфликт, чтобы спасти жизнь человека, а затем попал в хаотичную драку, не предполагая, что ее исход станет трагическим.

Суд принимает решение провести заседание в открытом режиме, на этом настаивали адвокаты обвиняемого, и сам Дмитрий Зыков призывал придать процессу гласность и осветить в СМИ.

«Мы считаем, что подзащитный на время следствия не должен находиться в СИЗО. Согласно судебно-медицинской экспертизе смерть потерпевшего наступила от травмы головы. Однако смертельный удар в голову потерпевшему Зыков не наносил. Смертельной травмой, по данным эксперта, стало травматическое воздействие в правую щечную область, но данное воздействие Зыковым не наносилось, потому что обвиняемый — правша, и его удары приходились на левую сторону. По нашему мнению, Зыков находился в состоянии необходимой обороны», — отмечает адвокат Сергей Сазанаков.

Защитник добавил, что у Зыкова нет необходимости скрываться от следствия, давить на свидетелей, поскольку, по мнению Сергея Сазанакова, все показания уже собраны, видеозапись конфликта есть в сети и подтасовать какие-то факты сейчас невозможно.

Однако представитель семьи погибших, юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.

«Действительно Зыков подходит в двум дерущимся в горизонтальной плоскости пьяным людям. Есть уже видео в сети — он не сразу начинает их разнимать, а несколько секунд наблюдает. Дерутся на то момент тольк Базанов и Гужевников. Гончаров не участвует в драке вообще. Затем Зыков разнимает парней, но дальше начинается другой эпизод. Никакой агрессивной толпы мы не видим. Вероятно, кто-то из присутствующих сказал следователям что-то неприятное, полагаю, связанное с их работой в силовых структурах, на что Зыков начинает хаотично нападать и бить по головам всех присутствующих, в том числе и Гончарова», — объясняет Георгий Краснов.

Также защитник потерпевшей стороны напомнил о любопытных показаниях сотрудников ППС, из которых ясно, что Зубков и Зыков после драки покинули место происшествия и собирались уехать домой на такси, а наряду дорожных полицейских обвиняемые сказали, что не участвовали в драке.

«Я не считаю, что сотрудники органов могут так поступать. Вот по-житейски скажу вам: даже если оскорбили, это не повод набрасываться и бить по голове. Это было откровенное нападение», — считает Георгий Краснов.

Следователь и прокурор также настаивали на оставлении ходатайства адвокатов Зыкова без удовлетворения. Последнее слово перед уходом судьи в совещательную комнату произнес обвиняемый:

«Обвинение завышено. Я увидел конфликт из машины такси и попросил водителя остановиться. Только для того, чтобы разнять драку. Но потом ко мне подошел потерпевший, стал высказывать угрозы. Четыре-пять человек на меня напали, завязалась драка. Я прошу освободить меня из-под стражи, я не намерен препятствовать следствию, наоборот, в моих интересах, чтобы все объективно расследовано было», — сказал Дмитрий Зыков.

После недолгого отсутствия судья огласил постановление:

«Оставить без изменения решение Центрального районного суда и оставит обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 июля».

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая, на улице Кирова. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее. В результате драки один из участников скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.



Фигуранты дела заключены под стражу постановлением Центрального районного суда.



Драка с участием челябинских следователей СК попала на видео.

Отец бывшего следователя Дмитрия Зыкова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, рассказал свою версию событий.