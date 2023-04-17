Челябинский суд оставил в силе приговор мужчине, задушившему тещу в гараже

Павел Волосов после вынесения решения напал на конвоиров

Челябинский областной суд в апелляции оставил без удовлетворения жалобу осужденного 40-летнего Павла Волосова. Кыштымский городской суд приговорил его к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство тещи. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

«Осужденный с приговором не согласился, просил его оправдать. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора жалобу осужденного оставила без удовлетворения. Приговор Кыштымского городского суда Челябинской области вступил в законную силу», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, 11 ноября 2021 года в одном из гаражей Карабаша в автомобиле найдено тело 58-летней женщины. Погибшая со следами удушья на шее находилась в заведенной машине, а ее рот был заклеен скотчем. Убийцей оказался зять погибшей Павел Волосов.



После вынесения приговора Волосов напал на конвоиров прямо в суде.

Журналист Первого областного информагентства поговорила с бывшей супругой осужденного.



