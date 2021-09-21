Челябинский суд оставил в силе приговор мужчине, предложившему несовершеннолетним наркотики

Данила Николаев «угостил» мефедроном девушек 16 и 17 лет

Челябинский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении 22-летнего жителя Снежинска. Он признан виновным в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетних. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе суда. Судом установлено, что в июне 2020 года виновный предложил попробовать мефедрон двум девушкам 16 и 17 лет.

«Девушки согласились на уговоры парня, последовали его указаниям, однако после приема дозы им стало плохо: появилась тошнота, головная боль, головокружение. Одна из потерпевших из-за плохого самочувствия начала кричать, звать на помощь, затем потеряла сознание. На крик девушки отреагировала соседка и вызвала сотрудников полиции», — рассказали в пресс-службе Челябинского облсуда.

В отношении Данилы Николаева были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение к употреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков в крупном размере»).

Снежинский городской суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат в апелляции просил оправдать подзащитного, однако Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.