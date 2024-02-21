Челябинский суд оставил в силе приговор депутату Кумару Айткалиеву

Виновному назначили наказание в колонии общего режима

Сегодня, 21 февраля, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения решение Центрального районного суда по делу депутата городского собрания Трехгорного, генерального директора ЗАО «Уралспецмонтаж» Кумара Айткалиева, сообщили в пресс-службе облсуда.

Айткалиева признали виновным в двух эпизодах мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Суд установил, в период 2016—2020 гг. виновный предоставил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. Ущерб бюджету министерства торговли и промышленности составил более 54 млн рублей.



Центральный районный суд Челябинска назначил виновному наказание в колонии общего режима сроком на пять лет. Также Айткалиев приговорен к штрафу 500 тысяч рублей.

«Областной суд оставил приговор без изменения, в том числе удовлетворены гражданские иски потерпевших», — прокомментировали в пресс-службе.