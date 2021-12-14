Челябинский суд оставил в колонии Олега Бехтерева

Бывший министр социальных отношений региона отбывает наказание за растрату и взятку

Металлургический районный суд рассмотрел ходатайство адвоката бывшего министра социальных отношений региона Олега Бехтерева. Защитник просил о замене наказания на более мягкое. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Судом установлено, что экс-министр в период с 2013 по 2014 год похищал бюджетные деньги, а также получил взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290; ч. 4 ст. 160 УК, ч. 5 ст. 291; ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК).

Ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 10 млн рублей.

«Не согласившись с заявленным ходатайством, прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания являлось нестабильным, допускалось нарушение установленного порядка содержания под стражей, кроме того, осужденный не принял достаточных мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, и уплате штрафа», — рассказали в региональной прокуратуре.

Металлургический районный суд отказал в удовлетворении ходатайства. Неотбытый срок лишения свободы на момент рассмотрения ходатайства в суде составил 3 года 1 месяц.