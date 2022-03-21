Челябинский суд оставил под стражей Вячеслава Ершова по делу о даче взятки

Сторона защиты просила о домашнем аресте

Сегодня, 21 марта, Челябинский областной суд в апелляции рассмотрел жалобу адвоката депутата совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, 5 марта Центральный районный суд заключил под стражу Вячеслава Ершова. Его задержали в момент передачи взятки сотруднику госучреждения. По нашим данным, речь идет о представителе ГУ лесами Челябинской области. В обмен Ершов планировал получить разрешительную документацию на строительство в лесной зоне. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в значительном размере»).

В своей жалобе адвокат обвиняемого просил изменить Ершову меру пресечения на домашний арест.

«С учетом мнения прокурора областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.