Челябинский суд оставил под стражей мебельщика, скрывшегося с деньгами клиентов

Михаил Тетенькин не являлся на заседания и был объявлен в розыск

Сегодня, 6 марта, в Советском районном суде Челябинска после долгого перерыва возобновили рассмотрение дела о 10 эпизодах мошенничества. На скамье подсудимых — 39-летний Михаил Тетенькин. Мужчина позиционировал себя как частного изготовителя мебели. Однако, по мнению потерпевших, подсудимый не собирался изготавливать им кухни, а намеренно придумал легенду с целью заработать, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Потерпевших — 10 человек. Все нашли информацию об услугах подсудимого на сайте бесплатных объявлений. Всем понравились картинки, которые мужчина прикреплял к своим сообщениям, да и сам Михаил поначалу понравился всем. А после замеров и составления договора об оказании услуг Тетенькин, по версии следствия, брал у клиентов предоплату и скрывался с деньгами, так и не изготовив обещанные гарнитуры.

Сегодня в суд пришли двое потерпевших. Они заказали гарнитуры летом 2021 года.

«Я увидела объявление на сайте товаров и услуг, сразу же созвонилась с Михаилом. Он сразу взял трубку, все рассказал, приехал с образцами. Через пару дней мы уже заключили договор, также он попросил сразу купить вытяжку, чтобы корпус под нее выпилить. Внесла предоплату 45 тысяч рублей, отдала наличными. Кухню планировали установить 29 августа, Тетенькин попросил перенести на 3 сентября. Дальше снова отговорки и перенос на 10 сентября. В назначенный час он просто перестал выходить на связь и отвечать на сообщения», — рассказала Ирина Швец.

Буквально на следующий день женщине позвонила подруга и рассказала, что Михаилу Тетенькину посвящена целая группа в социальной сети — потерпевшие делились своими похожими одна на другую историями потери денег и исчезновения самого Тетенькина.

Потерпевшие долго добивались возбуждения уголовного дела, и на стадии следствия Тетенькин периодически переводил потерпевшим деньги с разных карт с комментарием «От Тетенькина в счет кухни». Но суммы, как правило, переводил незначительные, тогда как его долги исчисляются уже сотнями тысяч.

Второй потерпевший, допрошенный сегодня, отдал Тетенькину 41 тысячу 450 рублей. Мужчина признался, что начал подозревать неладное во вторую встречу с мебельщиком.

«Сначала с ним жена разговаривала — она нашла объявление. Пригласили на замеры его. Первое впечатление было хорошим: вежливый, вникал в нашу ситуацию, советовал. Как будто действительно был увлечен. Составили договор, перевели предоплату на банковскую карту его отца. Тут уже начали закрадываться сомнения у меня: почему не его карта? Почему человек, который занимается изготовлением мебели, и, по его словам, давно, передвигается на такси? Каждый раз возить готовые гарнитуры, нанимая машину, выходит накладно. Вроде бы и мелочи, а подозрительным показалось. Естественно, в назначенный день перестал выходить на связь», — рассказал потерпевший.

Также мужчина подавал иск о взыскании денег с отца Тетенькина, однако потом пожалел его и отказался от требований. В процессе следствия обвиняемый вернул потерпевшему четыре тысячи рублей.

Михаил Тетенькин находился на свободе во время следствия и начала суда. Однако обвиняемый решил не показываться и на заседаниях, чем очень нервировал порядком уставших жертв. Мужчину объявили в розыск, затем заключили в изолятор временного содержания.

На сегодняшнем заседании адвокат ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Подсудимый сказал, что под стражей нет возможности работать и возвращать деньги.

«Я признаю, что причинил материальный ущерб, и готов полностью возместить его всем потерпевшим. Прошу освободить меня из-под стражи, чтобы я мог работать», — попросил суд Михаил Тетенькин.

— Подсудимый, а по каким причинам на заседания не являлись? — спросила судья.



— По уважительным.



— Например? Какие-то документы у вас есть, что вы пропустили по уважительным причинам?



— Я был в полиции.



— Это один раз. А остальные?



— Решал финансовые вопросы в полиции.



— Какие могут быть финансовые вопросы в полиции?



— Не готов сказать.



Суд принял решение оставить обвиняемого под стражей до 13 июля.

Первое заседание по делу состоялось в мае прошлого года.