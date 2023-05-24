Челябинский суд оставил под стражей экс-замдиректора МКУ «Городская среда»

Сергея Любимова обвиняют в получении взяток

Сегодня, 24 мая, Челябинский областной суд по ходатайству следователя продлил меру пресечения бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» Сергею Любимову. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в 5,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее Курчатовский районный суд Челябинска избрал для Сергея Любимова меру пресечения в виде домашнего ареста. Но прокуратура района не согласилась с решением и потребовала заключить обвиняемого под стражу.

Структура «Городская среда» отвечает за установку и снос торговых киосков. По версии следствия, бывший замдиректора в период с 2020 по 2021 год получил через посредника взятку свыше 5,7 миллиона рублей за то, чтобы не сносить нелегальные ларьки в Челябинске.

Вместе с Любимовым фигурантами по этому делу являются бывшие руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и замглавы учреждения Вадим Левченко.

«Прокурор поддержал ходатайство следователя. Срок содержания под стражей продлен до 27 июня», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.