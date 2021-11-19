Челябинский суд оставил под домашним арестом Виктора Чернобровина по делу о взятках в ПФР

Мера пресечения продлена до 12 февраля

Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении руководителя регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина. Он останется под домашним арестом до 12 февраля. Об этом сегодня, 19 ноября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Сторона защиты просила разрешить обвиняемому прогулки в течение двух часов в день в радиусе километра от дома. Суд отказал в удовлетворении ходатайства», — рассказали в суде.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.



Региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.