Челябинский суд оставил Ивана Белавкина в СИЗО

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения

Сегодня, 28 сентября, Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения первому заместителю регионального министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В судебном заседании сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест либо залог, одна суд принял во внимание позицию следствия и оставил Белавкина в СИЗО. Арест продлили до 3 декабря.

Напомним, по версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации». Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение дела. В отношении Ивана Белавкина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).



Ранее по ходатайству адвоката Челябинский облсуд отменил решение первой инстанции о признании обыска в квартире обвиняемого на ул. Художника Русакова законным. В постановлении нашли существенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Нарушения были устранены.

