Челябинский суд оставил экс‑полицейского в СИЗО по делу о взятке

Леонид Галанин будет под стражей до 10 февраля

Сегодня, 14 октября, Челябинский областной суд в апелляции оставил под стражей экс-полицейского Леонида Галанина. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

«В апелляционной жалобе сторона защиты просила отменить постановление суда первой инстанции, изменить действующую меру пресечения Галанину на более мягкую. Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции от 20 сентября», — рассказали в суде.

Напомним, по версии следствия, Галанин до 2012 года получил взятку в виде недвижимого имущества за покровительство местным жителям, которых обвиняемый не привлекал к уголовной ответственности за экономические преступления.

В отношении полицейского были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

Леонид Галанин останется под стражей до 10 февраля 2022 года.