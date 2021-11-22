Челябинский суд оставил депутата Армана Аракеляна под домашним арестом по делу о взятке

Мера продлена до 17 января

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление Центрального районного суда города и продлил срок содержания под домашним арестом депутату Арману Аракеляну. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

«Сторона защиты в апелляционной жалобе просила постановление районного суда отменить, избрать Аракеляну меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении действующей меры пресечения на залог», — сообщают в пресс-службе.

Мера пресечения продлена до 17 января 2022 года.

Напомним, 4 марта в Челябинске сотрудники ФСБ задержали депутата Заксобрания бизнесмена Армана Аракеляна.

В Законодательном собрании Челябинской области уточнили, что депутат состоит во фракции КПРФ, не обладает статусом неприкосновенности и, вероятно, у правоохранителей есть вопросы к его коммерческой деятельности.

В отношении Аракеляна было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

По этому делу проходят еще четверо участников, идет расследование по факту получения взяток (статья 290 УК РФ).

Арман Аракелян является директором одного из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области — ООО «Дорстройгрупп». Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является его отец Эдик Аракелян, 30% компании принадлежит Павлу Воронову. В общей сложности с 2013 года организация получила 40 контрактов на 5 млрд рублей.

Наибольшую долю дорожного рынка «Дорстройгрупп» занимала в 2019 году. Тогда компания выиграла 11 контрактов на общую сумму 2,7 млрд рублей. В 2020 году организация заключила договоры на ремонт улицы Молодогвардейцев (37,6 млн рублей) и улицы Татищева (189,6 млн рублей). Также подрядчик ремонтировал дороги в Курганской области (35,2 млн рублей) и строил дорогу в Шаголе (622,7 млн рублей). В 2019 году выручка «Дорстройгрупп» составила 1,3 млрд рублей.

В феврале 2021 года «Дорстройгрупп» заключила с комитетом дорожного хозяйства Челябинска три контракта на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму более 350 млн рублей.

Принадлежащая семье Аракеляна компания «Дорстройтех-лизинг» осенью прошлого года оказалась в центре скандала из-за некачественно уложенной тактильной плитки на северо-западе Челябинска. Прокуратура после проверки внесла представление мэру Наталье Котовой из-за некачественной работы подрядчика.

По данным Rusprofile, «Дорстройгрупп» в общей сложности заключила 40 госконтрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Основными заказчиками выступали управление дорог «Южный Урал», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.