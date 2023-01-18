Челябинский суд оставил блогера Альфреда Джавадова в СИЗО

Экс-участник «Дома-2» устраивал разборки в ресторанах и магазинах города

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление о заключении под стражу блогера Альфреда Джавадова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве (статья 213 УК РФ, статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 18 января, сообщили в прокуратуре региона.

Блогер и бывший участник скандального телешоу «Дом-2» Альфред Джавадов стал страшным сном челябинских рестораторов и менеджеров магазинов. Темпераментный мужчина приходил в городские заведения, уличая каждое в продаже некачественных продуктов и блюд, и регулярно ссорился с работниками кухни и посетителями. Один из «рейдов» блогера закончился серьезной потасовкой с хозяином ресторана «Гриль Хаус» Сергеем Малетиным. Пострадавший предоставил видео, на кадрах которого разъяренный Джавадов на глазах троих детей стреляет из газового пистолета в лицо Сергею Малетину. Ресторатор обратился в полицию, однако уголовное дело возбудили не сразу.

19 декабря Центральный районный суд отправил блогера в СИЗО.

«Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, полагала, что при вынесении решения судом первой инстанции допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, не учтены все обстоятельства, касающиеся личности обвиняемого, указала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения, в том числе в виде залога в размере 500 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Областной суд отклонил доводы защиты, Джавадов останется под стражей.