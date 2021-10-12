Челябинский суд оставил без изменения приговор шестерым наркоторговцам за истязания

Виновные входили в состав ОПГ и в течение года распространяли наркотики на территории разных регионов

Сегодня, 12 октября, Челябинский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело в отношении шестерых жителей Магнитогорска. Они признаны виновными в истязаниях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что виновные входили в состав ОПГ и в течение года распространяли наркотики на территории различных регионов. Они наказывали других участников группы, которые похищали наркотики, предназначенные для продажи. Потерпевшим они наносили жестокие удары ногами, кулаками и дубинкой. Истязатели прибивали кисти рук жертв гвоздями к дереву, выливали зеленку им на лицо, заставляли лежать голыми в снегу.

Ленинский районный суд Магнитогорска назначил им наказание от 3 лет до 4 лет и 6 месяцев в колониях общего режима по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, группой лиц, с применением пытки, по найму»).

«Приговор суда первой инстанции обжаловали фигуранты дела Багрянцев, Зиновьев, Шахов, Тамгин и их адвокаты: они просили назначить осужденным наказание, не связанное с лишением свободы», — рассказали в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция оставила без изменения по существу приговор Ленинского райсуда.

Дело о сбыте наркотиков выделено в отдельное производство.