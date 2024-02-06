Челябинский суд оставил без изменения приговор Арсену Унаняну по делу о мошенничестве

Защита настаивала на оправдательном вердикте

Сегодня, 6 февраля, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения приговор учредителю агентства недвижимости «Компаньон» Арсену Унаняну, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

В 2022 году челябинская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) при строительстве бизнес-центра «Романов» на северо-западе города. Строительством объекта занималась ныне компания-банкрот «Меркада», учредителем которой является известный риелтор Арсен Унанян. Суд установил, что виновный проводил махинации с деньгами инвесторов, вложившихся в строительство.

Центральный районный суд назначил Арсену Унаняну 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор оставлен без изменения», — прокомментировали в облсуде.

Арсен Унанян намерен обжаловать приговор в кассационном порядке.