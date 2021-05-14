Челябинский суд оштрафовал директора учебного центра за взятки

Деньги получали сотрудники Ростехнадзора





Ленинский районный суд признал руководителя «Академии образования» виновной в посредничестве при передаче взяток сотрудникам регионального Ростехнадзора. Об этом сегодня, 14 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Установлено, что женщина с 2018 по 2020 год отправляла своих сотрудников, с которыми заключала договоры на оказание образовательных услуг, на обучение. Она дважды передавала вознаграждение сотруднику Ростехнадзора за содействие в успешной сдаче экзаменов ее работниками.

В отношении руководителя были возбуждены уголовные дела по статьям 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Ленинский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей.

Ранее мировой суд назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей в отношении юридического лица — центра «Академия образования» за незаконное вознаграждение (статья 19.28 КоАП РФ).